OTSEBLOGI | Mariupoli linnapea nõunik: linnas on hukkunud vähemalt 22 000 elanikku, see on epidemioloogilise ja keskkonnakatastroofi lävel

„Inimesed Vene Föderatsiooni absoluutselt ei huvita. Seda on juba tõestanud see, kuidas nad peavad sõda Ukraina rahumeelse elanikkonna vastu. Seetõttu loodame me väga rahvusvaheliste institutsioonide otsesele sekkumisele, sest epideemia risk Mariupolis on ülikõrge. See on laibamürk, mis levib vihmaveega sadude ajal, see on meie inimeste nõrgenenud immuunsus, kes ligi kolm kuud ei ole saanud normaalselt süüa ja kvaliteetset joogivett, ning ka meditsiini tegelik puudumine linnas,” märkis Andrjuštšenko.