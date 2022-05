OTSEBLOGI | Luhanski oblasti juht Haidai: lähinädal on meie jaoks otsustav, Putin on andnud käsu oblast iga hinna eest okupeerida

„Orkid lõpevad otsa. Nad on sama kuule läbilaskvad nagu kõik ülejäänud. Ainus asi – neid on väga palju. Meie võitlejad on lihtsalt šokeeritud, et nad jooksevad nagu tarakanid kõigist pragudest välja. Aga ma arvan, et lähinädal näitab, kõik sündmuste arengud tulevad sel nädalal,” ütles Haidai.

Haidai on veendunud, et Venemaa president Vladimir Putin on andnud käsu Luhanski oblast iga hinna eest okupeerida, mistõttu paigutab Venemaa sinna vägesid ümber Mariupoli ja Harkivi alt ning Donetski oblastist.

Mariupoli linnapea nõunik Petro Andrjuštšenko ütles CNN-ile, et linnavalitsuse hinnangul hukkus linnas sõja kolme kuuga vähemalt 22 000 elanikku.

Ukraina televisioonis esinedes ütles Andrjuštšenko, et lisaks moraalsele õudusele hukkunud inimeste stiihilise matmise tõttu on Venemaa okupeeritud linn praegu epidemioloogilise ja keskkonnakatastroofi lävel.

„Inimesed Vene Föderatsiooni absoluutselt ei huvita. Seda on juba tõestanud see, kuidas nad peavad sõda Ukraina rahumeelse elanikkonna vastu. Seetõttu loodame me väga rahvusvaheliste institutsioonide otsesele sekkumisele, sest epideemia risk Mariupolis on ülikõrge. See on laibamürk, mis levib vihmaveega sadude ajal, see on meie inimeste nõrgenenud immuunsus, kes ligi kolm kuud ei ole saanud normaalselt süüa ja kvaliteetset joogivett, ning ka meditsiini tegelik puudumine linnas,” märkis Andrjuštšenko.