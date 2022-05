Saks: Vene väed ründavad Ida-Ukrainas praegu nii ägedalt selleks, et saavutada sobiv hetk vaherahuks

"Ukrainlased annavad märku, et nad on valmis pikaajaliseks sõjaks ja kogu see nende viimase kolme nädala kommunikatsioon on olnud väga palju suunatud sellele, et me valmistume vastupanupealtungiks, mis algab alles juulis, võib-olla isegi juuli teises pooles, augustis ja loodame aasta lõpuks saada need alad vabastatud," selgitas Saks.

"Venelased on fokuseerunud väga kitsale alale ja üritavad seal sõdida. Kui me paneme selle skaalasse, et kui need lahingud seal piirkonnas oleks sellisel skaalal toimunud sõja esimese kolme nädala jooksul, siis ei oleks keegi seda isegi tähele pannud, sest see oleks olnud niivõrd marginaalne, kitsal alal väikene edasiliikumine, tagasiliikumine. See ei oleks kellegi tähelepanu pälvinud, oleks sõjategevus toimunud märksa suuremal alal, märksa suuremate liikumistega. Selles mõttes on see väga teistsugune olukord."

Ainuke asi, mis võiks Rainer Saksa hinnangul praegu Venemaale edu tuua, oleks see, kui Ukraina tsiviilkaotused muutuksid rahvale talumatuks. "Tundub, et siiani pole veel läinud talumatuks."