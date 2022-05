Kaspar Oja: Eesti on kolme lapse toetustega niigi Euroopa paremikus, uus plaan jätaks heaoluriigid kaugele maha

"Tuleb välja, et vaadeldud riikide seas on Eestis kolme lapse toetus üldsumma põhjal kolmandal kohal. Eespool on vaid Luksemburg ja Saksamaa. Kui korrigeerida andmeid ka hinnataseme erinevustega, siis on Eesti toetused lausa teisel kohal," märkis Oja oma sotsiaalmeedias jagatud graafiku põhjal.