Liina Kersna suhtes ei alustatud kriminaalmenetlust

ERR-ile ütles Mesilane, et rahandusministeerium kaalub menetluse alustamist kahe võimaliku väärteo tõttu. Ta tõdes, et tõenäoliselt menetlus algab ning et kuna riigi- ja kohalike omavalitsuste kohta ei saa menetlust läbi viia, vastutab lepingute sõlmija. "See on haridus- ja teadusminister," ütles Mesilane ERR-ile.