Ukraina sõjaväeluure ülem: Putinil on vähk, aga tema kiirele surmale ei maksa loota

„Te olete avalikult rääkinud Putini haigustest. Kas tal on tõesti vähk?” küsis Ukrajinska Pravda.

„Jah, me kinnitame seda informatsiooni täielikult. Tal on mitu rasket haigust, millest üks on vähk,” vastas Budanov. „Aga loota, et Putin sureb homme, ei maksa. Tal on on veel ees vähemalt mitu aastat. Kas see meile meeldib või ei, aga see on tõsi.”

Ukrajinska Pravda palus Budanovil rääkida ka Putini psühholoogilisest ja emotsionaalsest seisundist.

„Siin me võime juba palju vaielda, millises seisundis võib olla diktaator, kes arvas, et vallutab kolme päevaga kogu riigi ja heiskab Kiievi administratsiooni hoonele Vene lipu. Ja kes juba kolmas kuu, olles kuulutanud, et tal on maailma teine ja vahel ka esimene armee, ei suuda hakkama saada tema sõnul „mahajäänud mitte-riigi Ukrainaga”. See on tema retoorika. Millises seisundis ta olema peaks?” küsis Budanov.

Budanovi sõnul on Putin märkimisväärselt vähendanud inimeste ligipääsu endale ja tema juures käib väike arv inimesi. Kõiki ülejäänuid hoiab ta distantsil.

Küsimusele, kas Putin saab objektiivset informatsiooni olukorra kohta rindel, vastas Budanov, et käskude täideviijatel on hirm kaotusi ja läbikukkumisi tunnistada, mistõttu saab Putin informatsiooni üsna piiratult.

Ukrajinska Pravda küsis ka, kas Putin valmistab endale ette järglast.

„See on küllaltki huvitav küsimus. Oma aja erinevatel perioodidel on ta selle peale mõelnud ja põhimõtteliselt nii-öelda favoriidi välja valinud. Selliseid inimesi on juba mitu olnud. Jälgides tema teatud maniakaalseid sündroome, on kõige tõenäolisem, et ta kardab järeltulijat tõsiselt ette valmistada, sest ettevalmistamise ajal võib see järeltulija tahta istuda toolile veidi varem, kui tahab Putin. Seetõttu hoiab ta kõiki teatud distantsil. Ja usub, et valitseb igavesti. Aga nii ei juhtu,” ütles Budanov.

Mida tähendab „valitseda igavesti”, ta on ju haige ja saab varsti 70-aastaseks, küsis Ukrajinska Pravda.