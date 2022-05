Kaja Kallas patiseisust: valitsuskriisi saab lahendada ainult Keskerakond

Kaja Kallas ütles Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et Reformierakond on Keskerakonnaga mitu korda rääkinud, et kui on soov tõsta lastetoetusi, arutatakse seda järgmise aasta eelarve käigus, vahendab ERR .

"Keskerakond on valinud selle tee, et nad otsivad lahendust koalitsioonist väljast, aga selge on see, et kui need asjad lähevad nii läbi, on uus poliitiline reaalsus, et seda koalitsiooni lihtsalt ei ole. See on väga selgelt just põhjusel, et ei saa olla nii, et on valitsus, kes justkui vastutab riigieelarve tulude ja kulude eest, aga valitsuse selja taga lepitakse kokku kulusid, mis riigieelarvesse täiendavalt tulevad, aga kulud peaks leidma valitsus" lausus Kallas.