Kremli allikad: Putiniga on rahulolematu nii „sõjapartei” kui ka „rahupartei”. Otsitakse järeltulijat

Venekeelne sõltumatu väljaanne Meduza teatab, et pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse on Vene eliit korduvalt suhtumist sõjasse ja olukorda riigis muutnud. Äärmine pessimism muutus mõõdukaks optimismiks ja see omakorda mõõdukaks pessimismiks. Meduza Kremlile lähedaste allikate sõnul on nüüd väga paljud rahulolematud Vladimir Putiniga isiklikult, kusjuures nii sõja pooldajad kui ka vastased.