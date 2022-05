PILDILUGU | Enam kui poolt linna hävitatud: Mariupol pakub vaateid söestunud kodudele ja lõputule hauarivile surnuaias

Kolm kuud kestnud sõda ei näita veel vaibumise märke - rinnetel hukkub iga päev üha uusi inimesi. Linnadest ja asulatest, kust on sõda üle käinud või mis on okupantide käes, pole tihti eriti midagi alles jäänud. Rusud, rusud, rusud. Mariupolis kogutakse linnatänavatel tekkidega kaetud surnukehad kokku ja sellest, kui palju neid on olnud, annavad aimu linnaservas kaugustesse ulatuvad kalmistud. Kopaga kaevatud hauad, tähistatud vaid numbriga. Mõnel ka tahvlike nimega, mõnel Georgi lint juurde seotud. Panime kokku pildiloo hävingu vaadetega.