VIDEO | Soome kolonel õppustel: meil on siin põhjas päris tugev sõjavägi

„Loomulikult jälgime ka meie idanaabri tegemist, proovime olla kursis sellega, mis meie ümber toimub,” lausus ta Reutersi vahendusel. Küsimuse peale, mida Soome NATOsse astudes võidaks, oli kolonel otsekohene. „Vastus on üsna lihtne, me saame artikli 5,” ütles ta. „Ja mida meie NATOsse toome, on see, et meil on siin põhjas päris tugev sõjavägi,” lisas kolonel Takamaa.