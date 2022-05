OTSEBLOGI | Linnapea nõunik: Mariupolis leiti rusude alt keldrist ligi 200 poollagunenud surnukeha

Andrjuštšenko lisas, et surnukehad jäeti sinnapaika ja lehka on tunda pea kogu kvartalis.

"Neil on 20 korda rohkem tehnikat. 20 korda. Praegu on Donbassis üks kahekümne vastu. Kujutage ette, millised inimesed meil on, kui tugevad on meie sõjamehed, milline on meie rahvas. Üks 20 vastu," ütles Zelenskõi.