„Tuhande lubaduse asemel: kolme kuuga on Eesti andnud Ukrainale 1/3 oma sõjalisest eelarvest, kõigist rohkem maailmas. See tõestab veel kord: võib olla väike riik, aga omada suurt südant, ja võib olla suuruselt teine, aga seda üldse mitte omada,” kirjutas Podoljak, kes lisas, et Ukraina võit saab olema ka Eesti rahva võit.