VIDEO | Tuhanded Eesti lauljad esitasid Ukraina rahvuslaulu

Kaupo Kikkase sõnul on eesmärk näidata toetust Ukrainale ja aidata koguda rahalisi annetusi MTÜ Slava Ukraini jaoks: „Sama tähtis kui laulmine on ka sellest valminud video jõudmine võimalikult paljude inimesteni üle kogu maailma, et jätkuvalt näidata Ukrainale moraalset toetust ning pakkuda inimestele võimalust reaalselt aidata.”

Helilooja Jonas Tarm usub, et esitatav laul on tugeva sümbolväärtusega: „Ukraina laulu „Punane lodjapuu aasal“ on tänaseks esitanud paljud muusikud üle maailma, sest selle sõnum on ühtsustunnet ja lootust andev. Kuna eestlaste laulupeo traditsioon on sügavalt seotud iseseisvumisega ja kooris lauldes tajume tugevat õlatunnet, siis parim viis Ukrainale toetust näidata on laulda ühiselt just seda laulu.“