Ukraina sõjaväeluure juht väidab, et Putinit üritati mõni aeg tagasi mõrvata

Ukraina sõjaväeluure juhina töötav Budanov andis usutluse väljaandele Ukrajinska Pravda, kus viitas, et mõrvakatse leidis aset paar kuud tagasi. Seega pärast Ukraina sõja algust. Ta ütles, et selle taga olid Kaukaasiast pärit isikud. Ühtlasi nentis Budanov, et katse kukkus täielikult läbi. "Seda pole avalikult kajastatud, aga see tõesti leidis aset," toonitas ta.

Ühtegi täpsemat tõendit ta selle kohta ei esitanud. Rahvusvahelistes uudistekanalites rõhutatakse, et tegu on kõigest Budanovi väitega, mida muud allikad hetkel ei kinnita.

Mai keskel rääkis Budanov väljaandele Sky News, et tema hinnangul saabub murdepunkt sõjas augusti teises pooles ja enamik aktiivsest lahingtegevusest on käesoleva aasta lõpuks läbi. Budanov lisas, et sõja kaotamine toob kaasa riigipöörde Putini vastu, mis tema teada on juba algamas.

Venemaa oligarh: Putin on väga haige

Üks Kremlile lähedalseisev oligarh väitis märtsi keskel eravestluses USA riskiinvestoriga, et Putinil on verevähk, avaldas Suurbritannia meediaväljaanne The Times. Vestluse salvestuse sai enda kätte USA ajakiri New Lines. Oligarhi nime aga väljaanded avaldama ei soostunud.

Aprilli algul avaldas Venemaa uuriva ajakirjanduse grupp Proyekt, et Venemaa riigipea ümber on viimastel aastatel tekkinud arstidest ekspertgrupp, kes temaga eraresidentsis aega veedab.

Vene propagandavabrik töötab täistuuridel

Samal ajal maalib Kremli-meelne meedia Putini tegemistest sootuks teist pilti. Riigipea võtab aktiivselt sõna ja siunab lääneliitlasi ja ukrainlasi. Näiteks 16. mail esines idanaabrite riigipea Moskvas kollektiivse julgeolekulepingu aastapäevaga seotud üritusel, kus süüdistas ameeriklasi biorelva loomises ja kirjeldas, kuidas Ukrainas märatsevad neonatsid. Samuti teatas Putin, et prioriteetne ülesanne on kaitsta mälestust võidust Suures Isamaasõjas. Putini sõnul tuleb seista vastu igasugustele katsetele natsid, nende käsilased ja nende tänapäeva järgijad puhtaks pesta.