FOTO | Politsei palub abi 88-aastase Lidia leidmisel

Vanaproual on probleeme mäluga. Mobiiltelefoni naisel kaasas ei olnud.

Lidia on umbes 165 cm pikk, tal on hallid juuksed ja täidlasem kehaehitus. Naisel oli seljas roosa jope ning beeži värvi seelik, peas musta värvi lilledega rätik, jalas musta värvi saapad. Vanaproua eritunnuseks on lonkav kõnnak, tal võib kaasas olla suur korv.