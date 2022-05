Kodukindlustuse kaitseid, millest koduomanik ei pruugi teada

Kodu kindlustamisel kerkib inimesel tavaliselt esimesena küsimus: milliseid kindlustuskaitseid oma kodu kindlustamisel valida? Salva pakub siin kahte lahendust – valikriskide kaitset ja koguriskikaitset. Valikriskide kindlustuse puhul saab inimene ise valida konkreetsed riskid, millega kaasnevad kahjud hüvitatakse. Need on tulekahju, torustiku lekke, üleujutuse, tormi ja varguse risk. Koguriskikindlustus on aga laiema kattega ning kaitseb lisaks eelnevalt mainitule ka paljude muude ohtude korral, mida konkreetselt loetleda või määratleda ei ole võimalik.

Õnnetused on alati ootamatud ning keegi meist ei oska ette ennustada, mis võib juhtuda ja millist kahju see endaga kaasa toob. Seetõttu on oma kodu kindlustamisel alati targem valida koguriskikindlustus. Nagu juba sõna ise ütleb, on tegu kõikide riskide kaitsega, mille puhul ei loetleta kindlustustingimustes üles konkreetseid riske, mille vastu kindlustatakse, vaid kirjas on välistused, mida kahju korral ei hüvitata. Levinumad koguriskikindlustuse välistused on näiteks kahjud, mis on tekkinud pikaajalise protsessi või kulumise, kõdunemise tulemusena, mittekvaliteetse remonditöö või projekteerimisvea tõttu, jää või lume raskusest.