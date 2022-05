ERISAADE | Asekantsler tulevasest koroonahooajast: loodame parimat, aga olgem valmis ebameeldivaks üllatuseks

Möödunud nädalal esitles ministeerium "Covid-19 valimisolekukava 2022/2023 viirushooajaks." Plaan on pälvinud ka kriitikat. Näiteks EPLi veergudel leidis viroloog Irja Lutsar, kuidas peamine vajakajäämine on, et pole sõnastatud, missuguse haigusega me uuel hooajal võitleme. "Olen nõus terviseameti juhiga, kes ütles, et sügisest tuleks COVID-19-t käsitleda kui gripilaadset haigust," lausus ta.

Kavas on kirjas kolm stsenaariumit: leebe, raske ja uus pandeemia. Alasepp sõnas, et viiruse edasine käekäik on ettearvamatu. Ta tõdes, et kõik loodame leebet varianti, aga võib minna ka teisiti. "Täna ei ole mitte ühelgi inimesel maailmas tarkust, kuidas see viirus võib muteeruda ja milline võib meil tulla sügis. Loodame kõik parimat ja liigume selles suunas. Käitugem mõistlikult, aga olgem ka valmis selleks, et see viirus meid ebameeldivalt üllatab," arutles ta.

Alasepp viitas, et on kindlad eesmärgid, milleni tahetakse jõuda. Varasemalt on meedias rohkelt kritiseeritud kommunikatsiooni ja kriisijuhtimist puudutavat. Vestlusest käib korduvalt läbi, kuidas edaspidi pannakse sõnumiselgusele ja struktuuride korrastatusele suurt rõhku.

Mis on plaanid vaktsineerimise ergutamiseks ja kõikide sihtgruppideni jõudmiseks? Kas koolides jätkatakse kiirtestimisega?

