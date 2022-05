FOTOD | Vormsil ja Hiiumaal on rannikult avastatud ulatuslik reostus

„Reostuse tuvastamise, koristamise ja tööde koordineerimisega on tegelenud Vormsi vald, Hiiumaa vald, keskkonnaamet, päästeamet ja kaasatud on PPA,“ selgitas Hiiu-Läänemaa päästepiirkonna juhataja Hannes Aasma.

Tegemist on väga õrna loodusega piirkonnaga, kus on kalade kude- ja lindude pesitusalad. Väinameri, laiud ja veealad kuuluvad looduskaitse alla.

Aasma rääkis, et vabatahtlike abiga on Vormsil puhastatud ca viis kilomeetrit rannikut ning Hiiumaal alustatakse koristustöödega vabatahtlike abil täna õhtul.

„Modelleerimine näitab, et reostusallikas asub Vormist põhja pool, kuid veepinnal sellest mingeid jälgi pole. Oleme seda kontrollinud nii satelliidi seire, õhuvaatluste kui piirkonnas liikunud laevade vaatluste põhjal,“ ütles keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra. „Külmas vees väikesteks tompudeks muutunud masuut on randa uhutud merevee sügavamatest kihtidest, mitte pinnalt. Keskkonnale oleks kõige ohtlikum vedel masuut vee pinnal, tükkidena pole oht mereelustikule nii suur. Me ei ole ka seni leidnud masuudiga määrdunud linde. Siiski on oluline võimalikult palju masuuditükke kokku koguda,“ ütles Vakra.