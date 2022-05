VIDEO | Davose endises Vene Majas avas uksed Vene sõjakuritegude muuseum

Projekti korraldaja, Kiievi Pintšuki kunstikeskuse juht Björn Geldhof ütles Reutersile, et Davos on koht, kus käivad koos maailma mõjukad isikud ja see on hea võimalus nende poole pöörduda. „See on paik, kus nad kujutlevad tulevikku ja mõtlevad, kuidas tulevik võiks välja näha,” ütles Geldhof. „Ja seda ei saa teha ilma Ukrainale mõtlemata, kuna Ukraina sündmused määravad kindlaks selle, mis homme toimub. Ukraina võitleb väärtuste eest, mida hindavad ka paljud teised. Kui me tahame, et need väärtused säiliksid, peab ka Ukraina säilima.”