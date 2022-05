„SVR-i kindrali” Telegrami kanalis teatati, et Putinile tehti eelmisel nädalal operatsioon

Sellest teatas Telegrami kanal Generall SVR (SVR-i (Venemaa välisluureteenistus) kindral), mille omanik on väidetavalt SVR-i endine kindral, kellel on avalikkusele kättesaamatut informatsiooni. Seda kanalit peetakse seotuks politoloog Valeri Solovjoviga.

„Presidendi ravis osalevate arstide arvates läks operatsioon edukalt. Me oleme juba rääkinud sellest, et Putin isiklikult puudus 17.–19. mail informatsiooniruumist ega olnud kättesaadav isegi lähimale ringkonnale, välja arvatud julgeolekunõukogu sekretär Nikolai Patrušev. 17.–19. mail paigutati informatsiooniruumi „konservid”, varem salvestatud kohtumised ja pöördumised, aga Putin ise pidas sel ajal kaks korda telefonivestlusi. 20. mai julgeolekunõukogu istung videokonverentsi režiimis toimus skeemi järgi, kus presidendi esinemine oli salvestatud varem ja Putini osalemist videoformaadis toetas deepfake’i tehnoloogia nagu ka nädalal enne seda. Tegelikkuses oli Putin 20. mail veel liiga nõrk, et võtta osa pikkadest nõupidamistest, ja pidas kaks lühikest vestlust videoühenduse kaudu. 20. mai õhtul Putin tervislik seisund halvenes ja stabiliseerus alles laupäeva, 21. mai hommikul. Raviarstid soovitavad Putinile lähipäevil rahu ja soovitavad tungivalt kohtumistel isiklikust osalemisest loobuda,” kirjutatakse Generall SVR-i Telegrami kanalis.

Edasi väidetakse, et üks vähestest inimestest, kes küll ilma eriliste üksikasjadeta, aga teab tegelikku asjade seisu Putini tervisega, on Valgevene president Aljaksandr Lukašenka , kes kutsuti osutama järjekordset teenet.

„Lukašenka on juba „aidanud” Putinit sel viisil, kui Venemaa presidendi tervisliku seisundi halvenemise perioodidel pidasid nad kohtumisi ja „mitmetunniseid läbirääkimisi”, mis oleks pidanud andma tunnistust Putini suurepärasest tervislikust seisundist ja hajutama teated tema haiguste kohta. Nii tassiti ka nüüd Lukašenka tõestama kogu maailmale, et „patsient on pigem elus kui surnud”, ja loomulikult uue „krediidi” eest oma režiimile Venemaalt kinnitab kartulipõder mida iganes. Ei ole välistatud, et Lukašenka võib isegi vanduda oma isa haua nimel, kes Aljaksandr Rõgoravitši enda sõnul hukkus Suures Isamaasõjas kümmekond aastat enne tema sündi, et poollaip Putin on täiesti terve ning peab temaga haaravaid vestlusi, laskudes süstadega alla mööda kurikuulsat „Botšarov Rutšeid” või suuskadega talvel,” kirjutab Generall SVR.