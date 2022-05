Okupeeritud Enerhodari Venemaa pukki pandud linnapea sai teadete kohaselt plahvatuses rängalt viga

RIA Novosti teatas eile Enerhodari päästeteenistuse allikale viidates, et Ševtšik on plahvatuse järel intensiivravil, vahendab Raadio Vabadus.

„Meil on täpne informatsioon, et „rahvaadministratsiooni” isehakanud juht ja tema ihukaitsjad said plahvatuses vigastada,” kirjutas Orlov.