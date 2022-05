Keskerakonna juhatuse erakorraliselt kokku kutsunud Lauri Laats: 10 kuud enne valimisi pole uue valitsuse moodustamine mõistlik

„Kuna juhatuses on arutelud veel pooleli, siis päris detailidesse ma ei lasku,“ ei soovinud Laats jätkuvalt selgitada, kuhu juhatus jõudis keskfraktsiooni juhtidega kohtumisel. „Mis puudutab juhatuse kokku kutsumise ettepanekut, siis selle ettepaneku ma tõepoolest tegin. Nii nagu Jaanus Karilaid ka kommentaari andis, oli teemaks, et erakonna juhatus peab olema poliitiliste arutelude juures. Ehk siis organisatsiooni kultuuri küsimus. Samuti käsitlesime alushariduse teemat, lastetoetuse eelnõu ning küsimust, kuidas inimestel mitte lasta vaesusesse langeda seoses energia hinnatõusudega – see on väga-väga oluline teema.“