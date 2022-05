Tallinna üks verekeskus sulgeb veredoonoritele uksed kaheks aastaks

Regionaalhaigla verekeskuse juhataja Ave Lellepi sõnul on verekeskuse rekonstrueerimise eesmärk kaasajastada kogu hoone tervikuna – asendatakse täielikult amortiseerunud vee-, kütte-, ventilatsiooni-, elektri- ja kommunikatsioonisüsteemid, mille tulemusena muutub verekeskus kaasaegsemaks, energiatõhusamaks ja tänapäeva vajadustele vastavaks. „Hoone rekonstrueerimise käigus muutuvad senised ruumilahendused verekeskuse töövoogusid toetavateks, samuti renoveeritakse täielikult hoone fassaad. Seega saab verekeskus nii uue sisu kui tänapäevase ilme,“ lisas Lellep.



Doonorite vastuvõtuajad jäävad uues asukohas Estonia pst 1 samaks – E, R kell 8-16, T-N kell 11-19. Ka Ülemiste doonorikeskuse (Valukoja 7) lahtiolekuajad ei muutu – E, K-R 9.00-17.00 ja T 9.00-18.00.



Südalinna doonorikeskus on suurepärase asukohaga ühistranspordiga liikuvatele doonoritele. Lisaks teeb verekeskus koostööd EuroParki ja Ühisteenused AS-iga, kes võimaldavad doonoritel tasuta parkida lähedal asuvates parkimismajades ja parklates.



Verekeskuse rekonstrueerimist rahastatakse REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) Euroopa Regionaalarengu Fondi struktuuritoetuste vahenditest. Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamise (REACT-EU ERF) meetme eesmärk on suurendada tervishoiusüsteemi suutlikkust reageerida kriisidele ning tagada tervishoiusektori toimepidevus Eestis.