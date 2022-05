Politsei otsib Haapsalus kadunud 44-aastast Jelenat

Jelenat nähti viimati Uuemõisa alevikus asuva aiamaade kompleksi juures eile õhtul, kuhu ta liikus jalgrattaga, kuid on selle sinna maha jätnud ja alates eilsest õhtust on tema asukoht teadmata. Politsei kasutas Jelena otsimisel otsingukoera, kes võttis ka üles jälje Tallinna maantee poole, kuid sealses tihedamas liikluses kaotas selle. Politsei on kontrollinud ümbruskonda, kuid Jelenat leida pole seni õnnestunud.