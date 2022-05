Zelenskõi hoiatab: kui maailm ei aita Ukrainal vabastada sadamaid, järgneb energiakriisile toidukriis

"Maailmas tuleb kriis. Teine kriis peale energiakriisi, mille Venemaa on provotseerinud. Nüüd tekitab see toidukriisi, kui me ei vabasta Ukraina kaubateid, ei aita Aafrika riike, Euroopat, Aasiat, kes neid toiduaineid vajavad," ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kohtumisel meediaga pärast kõnelusi Portugali peaministri António Costaga laupäeval Kiievis, seisab Ukraina presidendikantselei avaldatud teates.

Zelenskõi sõnul on mereteede vabastamiseks mitmeid viise. Üks neist on sõjaline.

Ka Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba kutsus laupäeval ühismeedias Venemaad üles lõpetama blokaad Ukraina sadamatele, öeldes, et sellega on miljonid inimesed seatud näljahäda ohtu. Kuleba kirjutas Twitteris, et koos liitlastega on suudetud luua kaks alternatiivset maismaateekonda toidu eksportimiseks Aafrikasse ja muudesse piirkonadesse.