Järgmine pandeemia? Biden: ahvirõuged teevad murelikuks, USA otsib vaktsiini

Ahvirõuged on midagi, mille pärast peaksid muret tundma kõik ja USA uurib, milliseid ravimeetodeid ja vaktsiine on saadaval, ütles USA president Joe Biden täna.

"Me töötame kõvasti selle nimel, et välja selgitada, mida teha ja milline vaktsiin, kui üldse, võib [ahvirõugete] jaoks saadaval olla," ütles Biden täna Lõuna-Koreas ajakirjanikele enne Jaapanisse visiidile suundumist. Bideni sõnul teeb ahvirõugete võimalik levik muret, vahendab Reuters.

Sel nädalavahetusel on Euroopas ja Põhja-Ameerikas teatatud uutest ahvirõugete nakkusjuhtumitest, samas kui Iisrael registreeris oma esimese juhtumi pühapäeval. Kardetakse, et viiruse levik on lähipäevadel kiirenemas. Üks juhtiv arst ütles näiteks Sky Newsile, et Ühendkuningriik, kus praeguseks on kinnitatus 20 ahvirõugete juhtumit, seisab järgmisel nädalal silmitsi juhtude arvu märkimisväärse kasvuga.