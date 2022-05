Hispaaniat kimbutab põrgukuumus! Kohati on temperatuur kerkinud üle 40 kraadi

BBC kirjutab, et Hispaania riiklik ilmaagentuur andis laupäeval 10 piirkonnas hoiatuse kõrgete temperatuuride pärast, viidates, et tegu on ilmselt viimaste aastate kõige intensiivsema kuumalainega.

Näiteks Andaluusias Jaéni linnas mõõdeti paari päeva eest üle 40 kraadi sooja. Kuum õhumass on tulnud Põhja-Aafrikast ja võrreldes tavapärase kevadilmaga on temperatuurid kohati circa 15 kraadi soojemad. Isegi öisel ajal on osades paikades üle 25 kraadi sooja.

Enim probleeme on hetkel lisaks Andaluusiale näiteks pealinna Madridi kandis ja Aragónis.

Riigi tervishoiuministeerium on ärgitanud inimesi jooma palju vett ja pigem vähendama füüsilist tegevust.

Hispaania on populaarne turismiriik. Nõnda tuline mai tuli aga kaugetele külalistele ebameeldiva üllatusena. "Ootasin, et siin on veidi jahedam," nentis USAst pärit Eric Solis meediaga vesteldes. Ta puhkab hetkel Madridis. "Pole just turistidele kõige meeldivam..." tunnistas mees.

BBC viitab teadlaste hinnangule, et kuumalained muutuvad kliimasoojenemise tõttu aina sagedasemaks üle maailma. Ka kaasnevad mõjud on aina laiaulatuslikumad.