Soome kolonel: Venemaa lüüasaamine võib tulla ootamatult

"Sõjalist abi jõuab Ukrainasse kogu maailmast ja üha suuremas voolus. Lähitulevikus on Ukraina relvajõududel võimalus muutuda võimsamaks, anda sihipärasemat ja tugevamat tuld, mis võimaldab neil territooriume tagasi vallutada. Aeg mängib Ukraina kasuks," märkis Kajanmaa. "Keegi ei oska kindlalt öelda, kuidas ja millal see sõda lõpeb, kuid eelis on praegu Ukraina poolel."

Ta meenutas, et Soomegi on olnud Venemaa naaber sadu aastaid.

"Meie sõjaline valmisolek on alati olnud kõrge," kinnitas ta. Muidugi valmistuvad meie väed selleks, et olla valmis tõrjuma võimalikku agressiooni, kui Venemaa üritab meid rünnata. Seni me otsest sõjalist ettevalmistust agressiooniks ei näe. Pigem võib rääkida hübriidohtudest, kaudse kahju tekitamise katsetest. Et soomlased end NATO-otsuse pärast ebamugavalt tunneksid. Aga me räägime majandusaktsioonidest, mitte otsesest sõjalisest rünnakust."