"Azovstal on minu elu ja minu surma paik." Mariupoli kaitsja avaldas hüvastijätufotod ümberpiiratud tehasest

"Ja ongi kõik. Tänan teid varjupaiga eest, Azovstal on minu surma ja minu elu paik. Muide, vangistuses oleku ajaks jätan teile siia ühe parima kvaliteediga foto, saatke see kõigile ajakirjandusauhindadele ja fotovõistlustele. Kui ma midagi võidan, on see pärast väljaandmist väga tore. Tänan teid kõiki toetuse eest. Kohtumiseni," kirjutas ta fotode alla ja postitas ühtlasi Google Drive'i lingi oma varasemate piltidega.