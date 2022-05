GRAAFIK | Reformierakonna ja Keskerakonna toetus oli veel sügisel ühel pulgal, ent sõda muutis kõike

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös alates 2019. aastast avaldatud erakondade populaarsusuuring näitab ülisuuri kõikumisi kahe koalitsioonipartneri jõudude vahekorras. Äärmuslikumatel juhtudel on Reformierakonna toetus olnud lausa kaks korda suurem, kui Keskerakonnal.

Viimaste riigikogu valimiste tulemusi väga täpselt ennustanud uuringu kõige esimesed tulemused näitasid, et riigi populaarseim partei on Keskerakond. Kolm aastat ja neli kuud tagasi mõõdetud tulemus on tänaseni viimane, mis Jüri Ratase juhitavat erakonda liidrina näitas.