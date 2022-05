Abilinnapea Andrei Novikov: TLT juhi Deniss Boroditši Dubais käimist minuga ei kooskõlastatud

Novikov kinnitas Delfile veelkord, et tal puudus ülevaade TLT endise juhi Deniss Boroditši õpingukulude suurusest. Tema allkirja vajanud lähetuse kooskõlastustes summad ei kajastunud ning abilinnapea sõnul polevat see ka ette nähtud. "Kooskõlastuse sisu nõukogu esimehe puhul on pigem töökorralduslik ja informatiivne, et oleks teada juhtide asendusperiood," sõnas ta.