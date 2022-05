Helle-Moonika Helme nõuab teda solvanud mehelt kopsakat valuraha ja on valmis ka kohtusse minema

Riigikogu liige Mart Helme (EKRE) suutis Eesti avalikkust taaskord jahmatada, kui ta tõi riigikogu kõnepuldis Ukraina sõjapõgenikest rääkides kuuldavale järgmise sisuga laused: "Need naised, noored naised, me ei tea, mida nad siin tegema hakkavad," ütles Helme. "Võib-olla sajad tuhanded naised nendest hakkavad prostitutsiooniga tegelema. Kes võtab mürki ja ütleb, et see nii ei lähe?"