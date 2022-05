Teder, Korb ja Keskerakond said süüdistuse mõjuvõimuga kauplemises. Peasekretär: usaldame kohut

„Põhjendamatud kõrvalekalded ning kellelegi soodsamate tingimuste võimaldamine tõstatavad õigustatult küsimusi. Nende küsimuste tekkimine näitab aga üheselt seda, et ühiskonnas on kanda kinnitamas arusaam, et ebaausal teel edu saavutamine ei ole ühelgi juhul aktsepteeritav. Tõusetunud kahtlusi uuritakse põhjalikult ning praegusel juhul on see päädinud kriminaalmenetluse ja süüdistuse esitamisega,“ lisas Pern.

Keskerakonna peasekretäri Andre Hanimägi sõnul on partei arvestanud selleg, et see süüdistus ühel või teisel hetkel tuleb. Tema sõnul ei ole nad saanud pärast kahtluse saamist asja kohta uusi suuri teadmisi. "Kui linnas oligi eksimus, pole meile teada, et see oleks Keskerakonna või endise peasekretäriga seotud," ütles Hanimägi. "Eks see kindlasti on kahetsusväärne, et oleme sellises olukorras," lisas ta ning märkis, et erakond usaldab kohtusüsteemi.