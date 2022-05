Ekskantsler Tea Varraku paljastused kohtusaalis: ministeerium oli intriigipesa. Repsi nõunik tegeles Jaapani visiidil lapse hoidmisega

Varrakust sai kantsler 2017. aasta aprillis. Järgmise aasta detsembris jõudis meedia vahendusel avalikkuseni pikalt podisenud tüli. Temaga kokku puutunud inimesed rääkisid ajakirjanduses, et Varrak on võimukas, agressiivne ja kolleegide suhtes lugupidamatu. See olla toonud ministeeriumis kaasa halva tööõhkkonna ja suure kaadrivoolavuse.