Valid eriala? Metsas on tulevik!

Et kõiki metsa hüvesid ja ressursse jätkuks meil nii täna kui tulevikus, on vaja metsaga targalt ringi käia. Neid tarkusi valdavad eelkõige laia silmaringiga ja hea metsandusliku hariduse saanud inimesed.

Mitmekülgne ja tulevikku vaatav

Miks tulla metsandust õppima? Eelkõige sellepärast, et Eestis on palju metsa ja mets ei saa otsa, aga ainult siis, kui osata temaga õigesti ümber käia. Aga selleks, et teha tarku otsuseid, on vaja metsanduslikku kõrgharidust ja metsateadust. Eestis on emakeelset metsanduslikku kõrgharidust antud juba üle saja aasta ning sama kaua on meie metsi uurinud Eesti metsateadlased. Kõrge taseme jätkumiseks on vajalik, et lisanduks noori metsaharitlasi.

Metsandus on äge ning lõpmatuid võimalusi pakkuv valdkond. Õpingute käigus õpitakse metsa tundma nii ökosüsteemina, kui ka seda, kuidas metsas toimetada nii, et inimeste vajadused oleks rahuldatud, kuid et säiliks metsa hea tervis ning seda jätkuks ka tulevikus.

Metsandus on valdkond, kus teineteist täiendavad pikkadel kogemustel põhinevad teadmised ning üha uued innovaatilised lahendused. Siin on ühendatud loodus ning kaasaegne, pidevalt arenev tehnoloogia. Kaugseire, droonid, IT lahendused, nutirakendused või ka puidu töötlemise juures kasutatav robootika ja mehhaanika on metsanduse lahutamatud osad.