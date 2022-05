Vene föderatsiooninõukogu liige: "erioperatsioon" kulgeb keeruliselt, sest me sõdime teiste venelaste vastu, kes on parimad sõdurid

Klintsevitš väitis nimelt, et Ukraina armee on üks tugevamaid ja parema väljaõppega, sest koosneb „Vene sõduritest ja ohvitseridest täpsemalt meie mentaliteediga”.

„Sõjaline erioperatsioon, mida viib läbi Venemaa, see kulgeb, no ütleme nii, küllaltki keeruliselt. Ma ei taha kedagi solvata, mitte mingil juhul, ma veetsin üle seitsme aasta sõjas. Aga see sõda, ärgu minu lahinguseltsimehed solvugu, erineb sellest sõjast, mis oli meil Afganistanis ja Kaukaasias. Sest me sõdime ühe tugevaima ja väljaõpetatuima armeega. Me sõdime vene sõdurite ja ohvitseridega, meie armeega samasuguse mentaliteediga,” lausus Klintsevitš.