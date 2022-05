VIDEO | President Biden kuulutas Soome ja Rootsi isalikult NATO-sse teretulnuks

Biden astus Valge Maja Roosiaeda, käed isalikult Anderssoni ja Niinistö õlgadel, vahendab Associated Press.

Selline kindel toetusavaldus ei olnud mõeldud näitamiseks mitte ainult Venemaale, vaid ka Türgi presidendile Recep Tayyip Erdoğanile, kes on kuulutanud, et on Soome ja Rootsi NATO-sse astumise vastu.

Biden ütles, et USA ja liitlased „kasutavad heidutust ja astuvad vastu igasugusele agressioonile ajal, kui Soome ja Rootsi on liitumisprotsessis”.

Niinistö ja Andersson külastasid ka Kapitooliumi ja kohtusid esindajatekoja spiikri Nancy Pelosiga, kes ütles, et tal on au „pakkuda kõige täielikumat toetust teie taotlusele olla NATO, maailma ajaloo suurima kaitsealliansi osa”.

„Venemaa täiemahuline agressioon suveräänse ja demokraatliku naabri vastu ... oli Rootsi jaoks veelahkmehetk. Ja minu valitsus on jõudnud järeldusele, et Rootsi rahva julgeolek on kõige paremini kaitstud NATO alliansis,” ütles Rootsi peaminister Andersson Valges Majas.

Andersson lisas, et Rootsi ja Soome mitte ainult ei kvalifitseeru täielikult, vaid „kahe uue NATO liikme saamine üleval põhjas edendab meie alliansi julgeolekut”.

Biden teatas, et alustas eraviisilisi arutelusid, mis viisid Põhjamaade juhtide kiire otsusteni, juba detsembris, kui Vene väed Ukraina piirile kogunesid.

Niinistö avaldas Bidenile tunnustust kuid kestnud julgustamise eest, mis mängis otsustavat rolli.

Osa oma sõnavõtust suunas Niinistö aga otse Türgi presidendile Erdoğanile.

„NATO liitlastena võtame me kohustusi Türgi julgeoleku suhtes, nagu Türgi võtab kohustusi meie julgeoleku suhtes,” ütles Niinistö. „Me võtame terrorismi tõsiselt. Me mõistame terrorismi hukka kõigis selle vormides ja me tegeleme aktiivselt selle vastu võitlemisega.”

„NATO-ga liituvad uued liikmed ei ole oht ühelegi riigile,” ütles Biden. „Pole kunagi olnud.”