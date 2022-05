OTSEBLOGI | Azovstali kaitsjaid tahetakse vahetada venemeelse oligarhi vastu. Ukraina teatel on sõjas hukkunud 30 000 Vene sõdijat

Venemaa kaitseministeeriumi pressiesindaja kindralmajor Igor Konašenkov teatas, et reedel andis alla viimane 531-liikmeline võitlejast koosnev militantide rühmitus, viidates Ukraina võitlejatele, kes olid nädalaid osutanud vastupanu Venemaa rünnakule tehasele. Venemaa kaitseministeeriumi väitel on Azosvatalis alates 16. maist alla andnud 2439 sõdurit.

Ukraina Azovi rügemendi Ukraina komandör kolonelleitnant Denis Prokopenko andis varem korralduse lõpetada Mariupoli linna kaitsmine ja saatis Azovstali terasetehasest lühikese videosõnumi, milles ütles, et "kõrgeim sõjaline juhtkond on andnud korralduse säilitada garnisoni sõdurite elu ja tervis ning lõpetage linna kaitsmine."

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi teatas ühtlasi, et Azovstali piiramise käigus hukkus Ukraina piloote, kes võitlesid Venemaa õhutõrjetulega, et tuua Azovstali terasetehasesse humanitaarabi ning tuua sealt surnuid ja haavatuid.

"Kahjuks hukkus väga suur hulk meie piloote. Absoluutselt kangelaslikud inimesed… Kujutage vaid ette, mida need inimesed on teinud,” ütles Zelenskõi.

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak ütles laupäeval Reutersile antud intervjuus, et Ukraina välistab Venemaaga relvarahu pidamise. Podoljaki sõnul tooks relvarahuga nõustumine tagasilöögi, kuna Venemaa kasutaks lahingupausi, et valmistuda edasiseks pealetungiks.

"[Vene] väed peavad riigist lahkuma ja pärast seda on rahuprotsessi taasalustamine võimalik," ütles ta.

Venemaa väed piiravad Sjevjerodonetski linna, olles sinna Suurbritannia kaitseministeeriumi teatel koondanud oma vägede ainsa töötav tankitoetusmasinate "BMP-T Terminator" kompanii. Venemaa on üritanud tungida Sjevjerodonetski linna neljast erinevast suunast, teatas Ukraina Luhanski oblasti kuberner Serhi Haidai pühapäeval ühismeedias. Haidai kirjutas, et Vene pealetungikatsed on seni ebaõnnestunud, kuid elurajoonide pommitamine jätkub. Reedel sai Venemaa suurtükiväerünnakus Sjevjerodonetskile tabamuse koolimaja, kus varjasid end inimesed, kellest vähemalt kolm hukkus. Haidai sõnul oli koolihoones tabamuse hetkel umbes 200 inimest, neist suur osa lapsed.