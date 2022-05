NATO peasekretär: me peame olema valmis selleks, et sõda Ukrainas kestab veel väga pikka aega

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles täna ühes Taani peaministri Mette Frederikseniga antud pressikonverentsil, et Venemaa ei ole Ukrainas saavutanud oma strateegilisi eesmärke. "Plaan oli võtta Kiiev, aga nad ei suutnud seda. Venemaa suruti välja ka Harkivist ja Donbassis on nende rünnak seiskunud,” rääkis Stoltenberg.

“Aga me ei usu, et Venemaa on oma strateegiliste eesmärkide suhtes alla andnud. Seega me peame olema valmis väga pikaks ajaks. See sõda võib veel väga pikalt edasi kesta. Ja sellepärast peab NATO olema valmis väga pikka aega Ukrainat toetama."

Ta lisas, et liiga palju spekuleerida on ohtlik, kuna sõjad on alati ettearvamatud, aga me kõik peame valmis olema selleks, et see sõda kestab veel kaua.