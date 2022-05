Narva meer Katri Raik punatanki teisaldama ei hakka: “Siis tulevad inimesed tänavatele ja seda pole vaja”

Peaminister Kaja Kallas ütles eelmisel nädalal, et punamonumendid võetakse süsteemselt ette.

Kui monumendi juures pole hauda, on teisaldamise otsus kohaliku omavalitsuse teha. See puudutab ka 1969. aastal Narva paigutatud tanki, millel ilutseb siiani punane viisnurk ja mille juuresolev punaarmeed kiitev tekst räägib Narva linna vabastamisest 1944. aastal.

Narva kohalike elanike südames on tanki jaoks eriline koht. Seal käiakse lapse sünni puhul tankitoru külge roosasid ja helesiniseid lindikesi riputamas. Teinekord riputatakse punaarmee võitu sümboliseeriva tanki külge ka sinimustvalgeid lindikesi. „Me teeme nalja, et tahetakse, et eestlane sünniks,” räägib Narva linnapea Katri Raik.