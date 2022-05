Tallinna opositsioon soovib punamonumentide teisaldamist

Ühtlasi märkisid erakonnad, et matmispaikade puhul tuleb linnavalitsusel leida analoogne lahendus koostöös Kaitseministeeriumi ja Sõjahaudade komisjoniga.

Eelnõu volikogus üle andnud Reformierakonna fraktsiooni esimees Kristen Michal ütles, et Venemaa võimude tegevust ja nende rahastatud mõjutustegevust arvestades tuleb nii Tallinnas kui üle kogu Eesti leida okupatsiooniikoonidele sobiv koht. „Soovitavalt muuseumis, et kurjus oleks varustatud ülevaatega, mida need kipspead ja -plaadid Eesti ja vaba maailma rahvaste jaoks ajaloos õigupoolest tähendasid,“ lausus ta.