Sügisest hakkavad Eestis koroonaviiruse levikut hindama 66 perearsti uue süsteemi abil

See süsteem on hingamisteede viirusnakkuste hooajalise epideemiaprotsessi intensiivsuse ja ringlevate viiruste etioloogilise struktuuri määramiseks ning haiglate koormuse prognoosimise kasutatav seiremetoodika.

Seni on seda Eestis kasutatud kaheksa nakkushaiguse uurimiseks: gripiviirus A, gripiviirus B, RS-viirus, paragripiviirus, HMPV metapneumoviirus, adenoviirus, rinoviirus ja SARS-CoV-2. Kuna pandeemia tingimustes oli vaja SARS-CoV-2 viirus tuvastada kiiresti ja laialdaselt, jäi selle täiemahuline hõlmamine olemasolevasse süsteemi puudulikuks. Järgmisel hooajal juurutatakse paneeli ka SARS-CoV-2 viirus.

Seni on Eestis sentinelseirega hõlmatud 11 maakonda, lisaks Tallinn ja Narva. Seires osalevad ametlikult 66 perearsti, kes esitavad iga nädal andmeid gripilaadsetesse haigustesse haigestumise kohta oma nimistu piires ning võtavad proove laboratoorseks uuringuks.

Elanikkonna hõlmatus sentinelseirega on Eestis 10,2%. Sentinelseire andmed gripi kohta loetakse usaldusväärseks, kui seirega kaetud elanikkonna osatähtsus on suurem kui 2,5%. Edaspidi peab Terviseamet (TeA) kindlaks tegema, kas SARS-CoV-2 viiruse leviku hindamiseks

on senise valimi suurus ja katvus piisavad. Sentinelseires osalevad perearstid koguvad patsientidelt analüüsimaterjali ja saadavad selle TeAi nakkushaiguste laborisse, kus lisaks SARS-CoV-2 viirusele hinnatakse proovimaterjali ka teiste hooajaliste viiruste suhtes. Analüüsi tulemused kantakse laborianalüüsi saatekirja vastusena Tervise Infosüsteemi (TIS), kus need on nähtavad nii patsiendile kui ka perearstile.