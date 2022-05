Vene riigiduuma liige: meil on ükskõik, kui palju NATO riike tuumasõjas hävitada

Žuravljov teatas, et võimaliku konflikti korral NATO-ga, mis saab olema tuumasõda, ähvardab neid riike täielik häving, vahendab Moskovski Komsomolets.

„Rootslased ja soomlased peavad mõistma kurba asja: me oleme nendega otseses lahingkokkupõrkes ainult ühel juhul – kui meil tuleb sõda NATO-ga! Ja sõda NATO-ga ei tule mitte mingite droonidega! See tuleb tuumasõda! Ja meil on ükskõik, kui palju NATO riike hävitada – 28 või 32. Nad peaksid seda selgelt mõistma,” lausus Žuravljov.