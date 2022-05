Azovstali kaitsjate saatus Putini meelevallas kipub olema sünge, kui ei taheta näidata Venemaa erilist „halastust”

Venemaa välisministeeriumi ametlik esindaja Maria Zahharova teatas eile õhtul, et 959 Mariupolis Azovstali terasetehast kaitsnud Ukraina sõjaväelast on end alates teisipäevast vangi andnud. 51 haavatut on haiglaravil ja ülejäänud viidi Olenivka kolooniasse Ukraina Donetski oblasti Venemaa okupeeritud territooriumil, vahendab Guardian.