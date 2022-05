OTSEBLOGI | Ukraina presidendikantselei nõunik: relvarahu on võimatu ilma Vene vägede täieliku tagasitõmbumiseta

„Ärge pakkuge meile relvarahu – see on võimatu ilma Vene vägede täielikku tagasitõmbamist. Ukraina ei ole huvitatud uuest „Minskist” ja sõja uuesti alustamisest mõne aasta pärast. Kuni Venemaa ei ole valmis okupeeritud territooriume täielikult vabastama, on meie läbirääkimismeeskond relvad, sanktsioonid ja raha,” teatas Ukraina presidendikantselei juhi nõunik Mõhhailo Podoljak.