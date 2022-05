Erdoğan nõudis Rootsilt ja Soomelt NATO-sse pääsemise eest „terroristide” välja andmist

„Meil on selline tundlik asi nagu meie piiride kaitsmine terroristlike organisatsioonide rünnakute eest,” ütles Erdoğan oma erakonna AKP parlamendifraktsioonile.

Erdoğan teatas, et NATO liitlased ei ole Türgit kunagi toetanud tema võitluses kurdi relvarühmituste, sealhulgas Süüria kurdide organisatsiooni YPG vastu.

Ankara sõnul pakuvad Rootsi ja Soome varjupaika inimestele, kes on Türgi väitel seotud rühmitustega, mida Türgi peab terroristlikeks, nimelt Kurdistani Töölispartei (PKK) ja Türgi poolt 2016. aasta riigipöördekatse korraldamises süüdistatava Fethullah Güleni pooldajatega.

Türgi riigiringhääling TRT teatas esmaspäeval, et Rootsi ja Soome ei ole heaks kiitnud 33 inimese Türgile välja andmist.

„Nii et te ei anna meile tagasi terroriste, aga küsite meilt NATO liikmelisust? NATO on julgeolekuorganisatsioon. Seetõttu ei saa me öelda „jah” selle julgeolekuorganisatsiooni julgeolekust ilma jätmisele,” ütles Erdoğan.