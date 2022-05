ERISAADE | Jaak Aab punnseisust valitsuses: me soovime koalitsioonis jätkata. Reformierakond peaks tulema konkreetse ettepanekuga

Täna on riigikogus arutlusel lisaeelarve, mis ühtlasi seotud usaldushääletusega. Vähemasti avalikult on Keskerakonna poolt kinnitatud, et nende hääled on olemas. "Kas keegi tahab opositsiooni? Minu erakonna juhtkond ja mina seal hulgas olen kinnitanud, et me sooviksime selles koalitsioonis jätkata. Omaette küsimus, mis selle eelnõuga tehakse," lausub ta.

Aab viitab, et inflatsiooni valguses on ennetavad sammud vajalikud. "Järgmine kütteperiood ei saa lihtsam olema."

Jaanus Karilaiu poolt on kõlanud, et katteallikaks võiks osaliselt kasutada ka laenuraha. Aabigi jutust koorub, et ta pigem toetab seda sammu ja nendib, et praegusel ajal toetub riigieelarve märkimisväärselt laenurahale. "Kriisi ajal tuleb teha erakorralisi otsuseid," ütleb ta ootamatute kulude kohta.

Hetkel on tundunud, et kumbki osapool – Reformierakond ja Keskerakond – ei taha oma käikudes järeleandmisi teha. On kompromiss üldse võimalik? "Oleneb tahtest. Mina ütlen, et kui mõlemad pooled tahavad edasi minna, siis on see võimalik. Millises ajaraamis, ei oska aga öelda. Reformierakond mõtleb praegu, mis on see nende konkreetsem ettepanek, sest ega nad väga konkreetselt pole öelnud, kuidas sellega edasi tahaks minna," märgib ta lastetoetuste eelnõu kohta.

Kas praegune olukord on Keskerakonna poolt peamiselt ikkagi Karilaiu ja Jüri Ratase soolo? On käigud seotud langustrendis reitingutega?

