Ukraina sõdurid lahkuvad pärast pikka ja verist lahingut Azovstalist. Peastaap: nad täitsid oma lahingumissiooni

Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar ütles, et 53 raskelt haavatud sõdurit evakueeriti Azovstalist Venemaa kontrolli all olevasse Novoazovski linna. Veel 211 sõjaväelast toimetati tehasest välja humanitaarkoridori kaudu, vahendab Reuters.

Maljari sõnul loodetakse lähiajal korraldada vangide vahetus Ukraina ja Venemaa vahel, mis võimaldaks Mariupoli kaitsjatel vabadusse pääseda. Ta lisas, et kõiki sõdureid pole veel suudetud tehasest välja tuua, ent protsess viimaste päästmiseks jätkub.

Ukraina peastaap märkis omalt poolt, et Azovstali kaitsjad täitsid oma lahingumissiooni.

Lahingud Mariupoli varemetes on sümboliseerinud Ukraina vastupanu terve Venemaa invasiooni vältel. Enamik tsiviilisikutest, kes otsisid peavarju suures nõukogudeaegses terasetehases, evakueeriti selle kuu alguses.

Avaldus tuli vaid mõned tunnid pärast seda, kui Venemaa teatas, et on nõustunud evakueerima haavatud Ukraina sõdurid Venemaa kontrolli all oleva Novoazovski linna meditsiiniasutusse.