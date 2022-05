Soome president Niinistö süüdistas Putinit telefoni teel laste pommitamises – vastuseks järgnes õõvastav vaikus

Niinistö rääkis intervjuus Rootsi telekanalile SVT Soome NATO otsuse tagamaadest ja Venemaa võimalikest reaktsioonidest. Ühtlasi tuli teemaks presidendi isiklik suhe Putiniga, kellega Niinistö on aastate jooksul korduvalt kohtunud.

Küsimusele, kas Niinistö arvamus Putinist on muutunud, vastas Soome president, et on näinud "negatiivset arengut".

"Ta on tõesti läänes pettunud. Ta arvab, et Venemaad tõmmati 1990. aastatel mingil moel haneks. Ja kui rääkida Ukrainast, siis see tohutu pettumus on toonud kaasa nördimuse ja isegi viha," kirjeldas Niinistö.

Tema sõnul on Putin otsustanud olukorra, mida ta vihkas, lahendada "väga julmal viisil".

Ajakirjanik Anna Hedenmo uuris, kas Niinistö on Putinilt küsinud, miks võtab Venemaa Ukrainas sihikule ka tsiviilisikud. Niinistö alustas oma vastust sellega, et Putinil on "oma selgitus" Venemaa julgeolekuhuvidele Ida-Ukrainas Donbassi piirkonnas.

Soome president seadis selle selgituse aga Putinile helistades kahtluse alla.

"Ma ütlesin talle: "Aga nüüd te pommitate lapsi, naisi, inimesi Kiievis, Harkivis ja Mariupolis, kellel pole Donbassiga mingit pistmist," ütles Niinistö.

"Ja mida ta vastas?" küsis Hedenmo.

"Ei midagi," ütles Niinistö ja muigas.

"Pärast seda muutis Putin teemat," märkis Niinistö.

Niinistö rääkis pühapäeval oma telefonivestlusest Putiniga ka USA telekanalile CNN. Ta ütles, et on üllatunud Putini reaktsioonist Soome otsusele taotleda NATO liikmelisust. "Mind üllatas, kui rahulikult Putin uudise vastu võttis," ütles Niinistö CNN-ile.