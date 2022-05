FOTOD | Siil 2022: tsiviilisikul on tänavu suurem tõenäosus kohata teel või väikses asulas kaitseväe õppuslasi

Ta selgitas, et kaitsevägi on saatnud flaierid inimeste postkastidesse. Flaieritel on lisaks õppuse infole ka erinevatest vahejuhtumitest teavitamiseks ka teavitusjuhend. Õppusest on teavitanud ka kohalikke omavalitsusi. „Samuti on eelnevalt kokkulepped sõlmitud inimestega, kelle maa-alal harjutusi läbi viiakse,“ lisas Espenberg.